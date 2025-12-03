Pedagogia da Unifipa promove ação lúdica com crianças internadas

O curso de Pedagogia da Unifipa realizou, no dia 29 de novembro, atividade lúdica com crianças internadas na Pediatria do Hospital Padre Albino. A ação “GPS da Alegria” (Grupo de Pedagogos Solidários) integra a disciplina Laboratório de Práticas Pedagógicas e Vivências Extensionistas: Infância e suas Linguagens.

Coordenado pelas professoras Leiriani Abreu e Dirce Aparecida Gimeniz, o projeto propõe aproximar teoria e prática por meio de vivências que ampliem a formação humanizada dos futuros pedagogos. Durante a visita, estudantes do curso realizaram ações lúdicas e contação de histórias para as crianças.

Segundo a coordenadora do curso, Profa. Dra. Maria Silvia Azarite Salomão, o objetivo é proporcionar momentos de alegria, acolhimento e interação, contribuindo para o bem-estar das crianças e criando ambiente mais leve dentro do contexto hospitalar.

"O projeto também busca fortalecer valores como solidariedade, empatia, partilha e união, tanto entre os participantes quanto no relacionamento com as famílias e profissionais da saúde", acrescenta a coordenadora.