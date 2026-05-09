Pedágios de Catiguá e Pirangi têm ações preventivas no Maio Amarelo

O Maio Amarelo 2026 chegou com um convite urgente à reflexão: e se uma mensagem no celular fosse a última? Com o tema “Conversas Interrompidas”, a campanha de conscientização por um trânsito mais seguro deste ano coloca em evidência o impacto silencioso, e devastador, do uso do celular ao volante sobre vidas, planos e conexões que nunca mais serão retomadas.

É com esse propósito que a Ecovias Noroeste Paulista criou agenda robusta com 24 ações educativas ao longo dos 600 quilômetros de rodovias sob sua concessão. Na região de Catanduva, serão duas abordagens do projeto “Vá Seguro Motorista”: no pedágio de Catiguá, na rodovia Washington Luís, no dia 15, e no pedágio de Pirangi, na Pedro Monteleone, no dia 25.

As iniciativas serão realizadas a partir de parceria com a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo (PMRv) e entidades como o Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), alcançando diferentes perfis de usuários das vias: motoristas, motociclistas, caminhoneiros, ciclistas e pedestres.

As ações integram o Programa Vá Seguro e têm como focos centrais conscientizar o público sobre os riscos no trânsito e promover comportamentos que, comprovadamente, salvam vidas. A programação contempla abordagens nos pedágios, bases da PMRv, postos de atendimento ao usuário, passarelas e outros locais, em horários estratégicos para alcançar mais pessoas.