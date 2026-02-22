Pedágio da Pedro Monteleone recebe ação educativa nesta segunda

O pedágio da rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), em Pirangi, recebe nesta segunda-feira, dia 23, das 7h às 9h, a ação educativa “Vá Seguro, Motorista”, promovida pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar motoristas e passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, inclusive no banco traseiro, além de reforçar práticas essenciais de direção defensiva, como não utilizar o celular ao volante.

Durante a ação, equipes da concessionária farão abordagens educativas, com distribuição de kits lanche e materiais informativos. As orientações incluem o transporte adequado de crianças e de animais de estimação.

A empresa destaca que as crianças devem ser transportadas em dispositivos de retenção compatíveis com idade, peso e altura, conforme determina a legislação — o descumprimento é infração gravíssima.

Os animais devem ser conduzidos em caixas apropriadas ou com cintos específicos, evitando distrações e reduzindo riscos em caso de frenagens bruscas.

Com a assinatura “Vá Seguro”, as campanhas integram o programa permanente de segurança viária da Ecovias Noroeste Paulista, realizado em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, com foco na redução de acidentes e na conscientização dos usuários das rodovias.