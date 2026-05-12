Peão morre após ser pisoteado por touro em rodeio de Votuporanga

O peão Rafael Silvio Oliveira, 32 anos, campeão nacional de 2025, morreu no domingo, 10, após ser pisoteado por um touro no Votu International Rodeo, em Votuporanga. Ele foi atingido pelo touro "Eterno" após uma queda, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos na Santa Casa.

O acidente aconteceu durante a última montaria da programação, válida pela disputa por equipes. Após permanecer pouco mais de sete segundos sobre o touro, Rafael caiu na arena e foi pisoteado no tórax.

Mesmo ferido, o competidor conseguiu se levantar e correr por alguns metros, até cair novamente próximo à porteira. Ele recebeu atendimento imediato da equipe médica do evento e foi encaminhado ao hospital em estado grave, onde teve uma parada cardíaca.

A organização do evento divulgou nota de pesar. "A organização do Votu International Rodeo 2026 se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Rafael Silvio neste momento de dor e reafirma que segue prestando toda a assistência necessária aos entes queridos do atleta."

A Associação de Campeões de Rodeio também divulgou nota: “A Família ACR está em luto por um atleta, amigo que honrou o esporte até o fim. Você será sempre lembrado, campeão. Descanse em paz", manifestou a equipe.

O acidente causou grande comoção entre o público e profissionais do rodeio. Nas redes sociais, peões e páginas ligadas ao rodeio prestaram homenagens. Rafael era natural de Pedra Preta/MT, havia se casado há pouco mais de um mês e deixou dois filhos.