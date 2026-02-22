Paulo Miklos, Plebe Rude e Di Ferrero lideram line-up do Barretos Motorcycles

O Barretos Motorcycles, um dos mais tradicionais encontros de motociclistas do Brasil, anunciou a programação musical da sua 22ª edição unindo grandes nomes do rock nacional e experiências que vão além das motos. O evento acontece de 30 de abril a 2 de maio, no Parque do Peão, em Barretos, e transforma o espaço em um ponto de encontro entre música, estrada e liberdade.

Rock nacional, folk, country e performances marcadas por identidade e atitude se destacam no line-up do Palco Motorcycles deste ano.

A abertura, no dia 30 de abril, véspera de feriado, aposta na irreverência e na conexão direta com o público. A banca Geriatricus, fenômeno das redes sociais, sobe ao Palco Motorcycles com espetáculo que mistura música ao vivo, humor e teatralidade. Caracterizados como personagens da “melhor idade”, os integrantes revisitam clássicos dos anos 80 e 90, passando por nomes como Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, RPM e Pearl Jam.

Na mesma noite, a Texas Radio, leva uma imersão no country e no folk americano. Com instrumentos pouco convencionais no rock brasileiro — como banjo, gaita, violino, bandolim e washboard —, o grupo apresenta releituras de clássicos como Johnny Cash, Bob Dylan, John Denver, Beatles, Queen, Amy Winehouse e Rolling Stones.

A sexta-feira, dia 1º de maio, Di Ferrero chega com a turnê SE7E, que percorre diferentes momentos de sua carreira e revisita sucessos que marcaram sua trajetória à frente do NX Zero. Humberto Brazão, com mais de duas décadas de carreira, apresenta um show acústico que revisita clássicos do rock e do pop rock dos anos 90 e 2000.

Encerrando a programação, no sábado, dia 2, o Barretos Motorcycles reserva um dia especial para o rock nacional: Paulo Miklos sobe ao palco revisitando diferentes fases da carreira e canções que marcaram gerações. Fundador dos Titãs, Miklos é um dos nomes mais importantes da música brasileira, com trajetória que transita entre o rock e a MPB.

Também no sábado, Plebe Rude celebra 45 anos de estrada e os 40 anos do álbum “O Concreto Já Rachou”, um dos discos mais emblemáticos do rock nacional. Já Ventania leva ao palco sua estética hippie, libertária e psicodélica.

O evento conta ainda com Praças de Alimentação e infraestrutura completa para camping. Mais informações: https://www.independentes.com.br/motorcycles.