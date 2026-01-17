Paulo de Faria e Cardoso recebem iniciativa com foco na arteterapia

O projeto Reflexos Artísticos, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento emocional e psíquico por meio da arteterapia, chega neste mês de janeiro às cidades de Paulo de Faria e Cardoso, no interior paulista. A iniciativa é realizada a partir do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (PROAC), com patrocínio da bp bioenergy, reconhecida empresa do setor de bioenergia com operação em cidades da região, além de realização da MR2 Cultural e apoio da Think Projetos.

O projeto consiste na realização de oficinas de pintura em superfícies variadas, incluindo porcelana, vidro, MDF, tela e tecido, que visam estimular a autoexpressão, a criatividade e o autoconhecimento. Cada edição terá duas turmas, compostas por 20 participantes cada, sendo que, cada turma participará de um ciclo de cinco encontros, com duração de quatro horas por oficina.

Profissionais qualificados em arteterapia conduzirão as atividades e serão propostas experiências práticas com foco no bem-estar emocional, no fortalecimento da autoestima e no estímulo à expressão criativa, de maneira que a arte funcione como uma ferramenta de reflexão, cuidado emocional e conexão entre os participantes.

Ao término de cada edição, será realizada uma exposição coletiva, aberta à comunidade, para apresentação das produções artísticas dos participantes. Este evento marca a conclusão do processo criativo, fortalece o senso de pertencimento e valoriza a troca de experiências, posicionando a arte como instrumento de transformação social.

As datas e locais específicos de cada cidade são:

Paulo de Faria: 19 a 23 de janeiro de 2026, na Associação Lar Allan Kardec de Paulo de Faria. Horários: 8h às 10h e 13h às 15h.

Cardoso: 26 a 30 de janeiro de 2026, no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. Horário: 8h às 12h (só período da manhã).

O Projeto Reflexos Artísticos reitera o compromisso com o acesso à cultura, o cuidado emocional e a promoção do bem-estar por meio da arte. O projeto contribui para o fortalecimento dos vínculos comunitários e para a valorização da expressão artística como ferramenta de transformação social.

“Estar presente nas regiões onde operamos também significa contribuir para o bem-estar e a qualidade de vida. A arte tem uma força única para aproximar pessoas, estimular o autoconhecimento e reforçar laços comunitários”, diz Mara Pinheiro, diretora de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da bp bioenergy ao comentar o patrocínio da companhia à iniciativa.