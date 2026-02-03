Patrulha Ambiental intensifica combate ao descarte irregular

O reforço no efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva já começa a apresentar resultados no combate ao descarte irregular de lixo e entulho em Catanduva. Este mês, a Patrulha Ambiental da GCM registrou 13 ocorrências desse tipo de infração ambiental. Ao longo de todo o ano passado, foram 43 flagrantes – média inferior a 4 ocorrências por mês.

Os locais com maior incidência de descartes irregulares são a chamada Estrada Boiadeira, logo depois do Pachá, a estrada José Frias Garcia, conhecida como Jacuba, e o prolongamento da rua 15 de Novembro, na saída da cidade.

Além de configurar crime ambiental, o descarte irregular prejudica diretamente a própria população. Entulhos e resíduos descartados de forma incorreta podem servir de abrigo para escorpiões, baratas, ratos e outros animais, aumentando riscos à saúde.

Objetos que acumulam água também se tornam potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue, agravando um problema de saúde pública que afeta toda a cidade.

A legislação municipal prevê multa para quem realiza esse tipo de prática. A autuação por descarte irregular é de 500 UFRCs, o que corresponde a R$ 2.088,75. Já a multa para pessoas jurídicas é triplicada.

DESCARTE CORRETO

A população pode descartar até 1 metro cúbico de entulho — o equivalente a uma carretinha — gratuitamente no Ecoponto de Catanduva, na rodovia Vicinal Vicente Sanches, km 1,5.

Para volumes acima dessa quantidade, o descarte deve ser feito na empresa responsável pelo serviço, situada na estrada vicinal Salvador Benaducci, no prolongamento da avenida Palmares. Os valores variam conforme a quantidade.

A Patrulha Ambiental atua de forma preventiva e educativa e reforça que não tem como objetivo multar ninguém, mas está atenta e pronta para cumprir a lei sempre que necessário, protegendo o meio ambiente e a qualidade de vida da população.