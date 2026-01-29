PAT de Catanduva tem vagas disponíveis para 15 funções

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Catanduva está com diversas oportunidades de emprego abertas em diferentes áreas. Para disputar uma vaga, é preciso apresentar RG e CPF, Carteira de Trabalho, Número do PIS e comprovante de endereço diretamente no local.

As oportunidades são para açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de lavanderia, auxiliar de linha de produção, auxiliar de marcenaria, engenheiro civil, motorista coletivo, motorista de caminhão, motorista de veículos leves, oficial de manutenção elétrica, operador de balança, vendedor externo, vendedora, enfermeira e cuidadora de idoso. As vagas são limitadas.

O PAT funciona dentro do Poupatempo de Catanduva, na av. Comendador Antônio Stocco, 537, no Parque Joaquim Lopes. O telefone para informações é 17 3521-1051.