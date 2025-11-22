Pastor recebe homenagem por atuação na Assembleia de Deus

O pastor Antonio Souza da Silva, conhecido como pastor Dr. Salomão, recebeu moção de aplausos e congratulações na Assembleia de Deus Ministério Esperança, no Cidade Jardim, na noite da última quinta-feira, 20. A ocasião foi marcada pela Exposição ‘Maior que Salomão’, que apresentou a trajetória de vida do religioso, compartilhada pelos catanduvenses.

A homenagem partiu de iniciativa do vereador Manoel Gol de Ouro, que propôs a moção de aplausos na Câmara de Vereadores e teve anuência de todos os parlamentares. O objetivo foi reconhecer os serviços prestados pelo pastor a Catanduva e região, durante sua passagem como presidente da Assembleia de Deus – Ministério de Madureira, de 2001 a 2014.

Natural do Acre, pastor Dr. Salomão assumiu a presidência da igreja em 19 de maio de 2001, trazendo consigo espírito de liderança e compromisso cristão. Desde o início da gestão, buscou reorganizar a estrutura da igreja, quitar débitos, regularizar compromissos administrativos e expandir os trabalhos evangelísticos, tornando-se referência espiritual e comunitária.

Sob sua liderança, surgiram projetos e movimentos que marcaram a história religiosa e social do município. A Cruzada Evangelística “Ainda resta uma Esperança... Jesus!” impactou diversos bairros, com cultos ao ar livre, contribuindo para a ressocialização de dependentes químicos e mudança na qualidade de vida.

Houve a fundação da Uibec (União das Irmãs Beneficentes Evangélicas de Catanduva) e da Umadecar (União da Mocidade da Assembleia de Deus em Catanduva e Região), que passaram, pela primeira vez, a ter congressos anuais, com artistas do meio gospel.

Também foi criado, em 2001, o Grupo Unção Musical e, em 2005, o Coral Louvor Eterno, que fortaleceram a vida cultural e espiritual da comunidade.

O Pastor Dr. Salomão também reativou o Centro Comunitário Evangélico de Assistência Social de Catanduva e Região, ampliando ações de solidariedade e apoio social, e fundou o Instituto de Ensino Teológico Aprendendo com Deus – Ietad, oferecendo cursos de formação teológica em diversos níveis, inclusive pós-graduação, deixando legado educacional e espiritual.

Durante sua gestão, a Assembleia de Deus em Catanduva expandiu-se significativamente, estabelecendo mais de 20 congregações na cidade e em municípios vizinhos, fortalecendo a presença do evangelho na região. Sua atuação o levou a receber a Comenda da Conamad e a exercer a presidência do Conselho de Pastores de Catanduva (2002).

FORMAÇÃO SÓLIDA

Além de sua obra ministerial, pastor Dr. Salomão é diretor do Ietad desde 2005, recebeu o título de Comendador pelo Conselho de Pastores do Brasil (CNPB), em 2002; e exerce a presidência da Cruzada Evangelística “Ainda resta uma Esperança... Jesus!”, continuando a impactar vidas.

Na área acadêmica, é bacharel em Teologia pela Faebam (2005); é especialista em Sociologia pela UGF (2007); mestre em Ciências da Religião pelo Setemo (2008); doutor em Filosofia da Religião pela Fatefama (2010); e bacharel em Processos Gerenciais pela Unopar (2013).