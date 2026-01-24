Parquinho da praça central é reformado em Marapoama

O parquinho infantil da praça central de Marapoama está passando por manutenção e, por esse motivo, permanece temporariamente fechado ao público. A intervenção tem como objetivo melhorar a estrutura do espaço, garantindo mais segurança, conforto e lazer para as crianças.

De acordo com a Prefeitura de Marapoama, a reforma inclui melhorias dos brinquedos, pintura e adequações estruturais. Durante o período de obras, o acesso ao local foi interditado como medida preventiva para evitar acidentes.

A reabertura será divulgada assim que os serviços forem concluídos. A expectativa é de que, em breve, o espaço volte a ser um ponto de convivência e diversão para as famílias marapoamenses.