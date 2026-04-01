Parque dos Dinossauros abre em Uchoa com réplicas em tamanho real

A Prefeitura de Uchoa inaugurou o Parque dos Dinossauros Anis Ambar no sábado, 28, construído a partir de convênio firmado com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). O investimento global foi de R$ 682,7 mil para estruturar o espaço, que possui portaria de acesso, calçamento, paisagismo, acessibilidade, sanitários e as esculturas.

Com 10.670 habitantes, o Município de Interesse Turístico (MIT) é reconhecido pela descoberta de fósseis e pelo acervo de mais de mil peças do Museu de Paleontologia Pedro Candolo, que abriga escamas, dentes e ossadas inteiras de dinossauros de 66 milhões a 85 milhões de anos atrás, além de fósseis de crocodilos, peixes, tartarugas e outros animais coletados na região.

O novo parque temático foi projetado como uma extensão do passeio pelo museu e conta com 13 réplicas em escala real de animais pré-históricos, como dinossauros, crocodilos, tartarugas e peixes que habitaram a região. A maior estrutura chega a 5 metros de altura e 16 metros de comprimento. Também há estátuas dos animais jurássicos nas entradas da cidade.

Outros atrativos de Uchoa são a Estação Cultural, que fica no prédio que já foi armazém da antiga estação ferroviária e abriga a biblioteca municipal e uma sala de cinema, e o Museu do Carnaval, que exibe coleção de alegorias carnavalescas de escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de peças produzidas no local pelo artista plástico Carolino Camilo Neto.

“Para o turista, há pesqueiros que oferecem comida caipira em meio a lagos, matas nativas e animais silvestres. A cidade também tem espaços de artesanato, como a Aldeia do Artesão, além de cafés coloniais, eventos de passeios ciclísticos, quermesses e revoadas de pipas. Uchoa surpreende”, exalta o secretário de Turismo e Viagens do Estado, Roberto de Lucena.

O Parque dos Dinossauros ficará aberto aos sábados e domingos, das 8h às 11h, com entrada gratuita para todos os visitantes. Já o Museu de Paleontologia pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados e domingos, das 8h às 12h.