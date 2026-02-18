Paróquias divulgam Padre Albino nas missas do final de semana

As 34 paróquias de Catanduva e região deram um passo simples, mas significativo, para fortalecer a devoção ao Venerável Padre Albino na Diocese de Catanduva, nas missas do último final de semana.

A afirmação consta de documento enviado aos párocos pelo padre Fábio Pagotto Cordeiro, pároco da Igreja Matriz de São Domingos e guardião dos restos mortais do Venerável. “Neste ano, no terceiro domingo de cada mês, em todas as missas do final de semana, nossas paróquias apresentarão aos fiéis uma breve reflexão sobre sua vida de santidade e as obras que nasceram de sua fé”, informou.

De acordo com padre Fábio, ainda, “queremos que o nosso povo conheça melhor aquele que Deus suscitou em nossa terra como exemplo de sacerdote, homem de caridade e promotor da dignidade humana. Conhecer sua história é fortalecer nossa identidade diocesana e reacender o desejo da santidade entre nós”.

A iniciativa, autorizada pelo bispo Dom José Benedito Cardoso, foi apresentada por padre Fábio em reunião do clero no ano passado.

Os párocos já receberam os textos das reflexões correspondentes aos meses, de fevereiro a dezembro, com a sugestão de que a leitura seja feita após a oração pós-comunhão, antes da bênção final, conforme o discernimento pastoral de cada um.

Também serão entregues aos fiéis os cartões devocionais, que serão distribuídos às paróquias para incentivar a oração e a confiança na intercessão de Padre Albino. A próxima divulgação será nos dias 14 e 15 de março.