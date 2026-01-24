Paróquia São Judas faz bênção das mochilas nas missas de domingo

A Paróquia São Judas Tadeu, de Catanduva, realizará a bênção das mochilas escolares nas missas das 9h30 da Igreja São Judas e das 11h na Capela do Km 7, neste domingo, dia 25 de janeiro. Todas as famílias estão sendo convidadas a participar das celebrações e as crianças, adolescentes e jovens deverão levar suas mochilas para que sejam abençoadas pelo padre Weisller dos Santos.

“A Igreja Católica, buscando compreender o ambiente escolar como um espaço de cultivo espiritual, através do respeito, do amor e da empatia, faz com que a bênção das mochilas seja não só a bênção para um simples objeto, mas através da benção das mochilas despertar no coração dos estudantes a benção para o ano letivo para que o Senhor possa nos livrar de todos os perigos, de todos os males de todas as doenças nos concedendo proteção, saúde, paz perseverança, alegria e para que, através da benção das mochilas, o ambiente escolar torne-se cada vez mais agradável, iluminado e livre de todos os males e tentações”, pontuou o pároco.

A benção das mochilas é realizada na paróquia São Judas Tadeu há 4 anos, desde quando padre Weisller assumiu como pároco. “É uma oportunidade de a gente congregar as famílias, além dos estudantes e toda a comunidade e rezar para que seja um ano de muito aprendizado e de crescimento físico e espiritual”, diz o religioso, pontuando tratar-se de um gesto devocional.

Ele completa que, com a iniciativa, a Igreja Católica deseja ser um ponto de apoio às famílias e à comunidade escolar, incentivando os estudantes a se prepararem bem para fazerem a diferença como cidadãos na sociedade. “Nós sabemos o grande número de evasão escolar que temos. A igreja deseja despertar no coração de toda a sociedade a importância do caminho educacional.”