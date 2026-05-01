Paróquia Santa Rita abre festividades em louvor à padroeira nesta sexta-feira

A Paróquia Santa Rita de Cássia abre nesta sexta-feira, 1º de maio, a programação alusiva ao dia de sua padroeira. O evento tem presenças confirmadas de Colo de Deus, Paulinho Ribeiro e muito samba e pagode cristão. A entrada é solidária, mas os ingressos já estão esgotados.

No domingo, dia 3, tem o 1º Treinão e Caminhada Solidária da Santa Rita, com saída às 6h, na igreja. A atividade vai unir fé, solidariedade e cuidado com a saúde. A troca da pulseira do evento por um litro de leite será na sexta, das 9h às 14h, e no sábado, das 10h às 15h30, no Centro de Pastoral. Quem adquiriu camiseta, a retirada será no mesmo local e horários.

A programação em louvor a Santa Rita ainda terá a 1ª Noite de Quermesse, em 9 de maio, sábado, às 20h, no salão paroquial, além de missas especiais e novena.