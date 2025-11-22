Paróquia Imaculada Conceição realiza Noite do Flashback
Foto: Arquivo - Festa terá os sucessos da música que marcaram gerações
Atração será neste sábado, a partir das 20h, com convites a R$ 50 incluindo diversas porções
Por Da Reportagem Local | 22 de novembro, 2025
Prepare-se para uma viagem no tempo com os sucessos que marcaram gerações. No próximo sábado, 22 de novembro, às 20h, o salão da Paróquia Imaculada Conceição será palco da 2ª Noite do Flashback, atração imperdível para dançar, relembrar e viver momentos inesquecíveis.
O convite custa R$ 50 e dá direito a uma série de porções: mini pastel, quibe, batata ao molho, batata frita, frios e frango. As bebidas serão vendidas à parte. Para adquirir, basta procurar pela Secretaria Paroquial, na rua São Leopoldo, 77, no Bom Pastor, ou na portaria do evento.
Autor
Da Reportagem Local
Redação de O Regional
