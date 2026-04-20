Paróquia de São Benedito realiza quermesse nos dias 25 e 26 de abril

A Paróquia de São Benedito, de Catanduva, realizará sua tradicional quermesse nos dias 25 e 26 de abril. No sábado, a programação começa às 20h, tendo sequência com show de prêmios no domingo, às 12h. Tradicional, a festa existe há mais de 30 anos e ocupará a praça em frente à igreja no bairro São Benedito, junto ao Tarraf, com estrutura para receber toda a população.

Serão várias opções de comes e bebes, com frango assado, frango à passarinho, porco no tacho, churrasco, leitoa, batata frita, o tradicional pastel de massa caseira e doces. No almoço do domingo o cardápio se repete, sem o frango assado. Como atrações, haverá bingo e leilão.

No Show de Prêmios, no domingo, serão três rodadas de R$ 1 mil, R$ 2 mil e R$ 3 mil. A cartela pode ser comprada antecipadamente na paróquia, assim como as fichas do frango assado, frango à passarinho e da leitoa no tacho. O telefone para informações é 17 3524-0125.

De acordo com o pároco Wanderley Ramos, a renda da festa será destinada à construção da casa paroquial e área social da comunidade de São Benedito. “Essa área social vai incluir o salão paroquial, sala de catequese, sala de atendimento e também a casa paroquial”, explica.

Este ano, segundo ele, a festa teve sua data alterada, deixando a segunda semana de junho e passando para o final de abril para não coincidir mais com o período junino. Por isso, padre Wanderley pode a contribuição da comunidade em divulgar aos amigos e familiares sobre a nova data e convida todas as famílias a prestigiarem o momento de diversão e integração.