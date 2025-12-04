Parceria entre Secretaria de Educação e Unifipa incentiva iniciação científica

A Secretaria Municipal de Educação e a Unifipa/Fameca concluíram, nesta quarta-feira, 3 de dezembro, o projeto Pele no Pote, iniciativa de Pré-Iniciação Científica voltada aos alunos do 9º ano das escolas municipais de Ensino Fundamental II de Catanduva.

O objetivo foi promover a aprendizagem investigativa, priorizando o compartilhamento de conhecimentos sobre a origem das principais doenças de pele e a importância da prevenção. A cerimônia e entrega dos certificados foi realizada na sede da Secretaria de Educação.

As atividades do projeto foram realizadas nas dependências da Unifipa/Fameca, em encontros entre agosto e dezembro, sob coordenação dos professores Bruna Somílio e Mairto Geromel.

Para finalizar a jornada de estudos, os alunos apresentaram seus trabalhos a uma banca de professores na Faculdade de Medicina de Catanduva. Com isso, mais do que o aprendizado técnico, o projeto proporcionou aos estudantes uma vivência universitária transformadora.

“Projetos como o "Pele no Pote", independentemente das profissões que cada estudante venha a seguir, ampliam horizontes, despertam talentos e fortalecem a certeza de que todos podem ocupar o espaço acadêmico e conquistar seus sonhos”, enaltece a secretária municipal de Educação, Cláudia Cosmo.