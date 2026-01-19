Parceria entre Colombo, Prefeitura e Cidadão do Futuro favorece jovens

Parceria firmada entre a Colombo Agroindústria, a Prefeitura de Catanduva e o Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro está criando novas oportunidades de inserção profissional para jovens do município, unindo iniciativa privada e poder público em uma ação voltada à formação, cidadania e desenvolvimento social.

Na iniciativa, a Colombo assume a contratação e a remuneração de 37 jovens, enquanto a Prefeitura de Catanduva atua como parceira estratégica, abrindo as portas de suas secretarias e órgãos públicos para a alocação desses participantes. O objetivo é proporcionar ambiente real de trabalho, com aprendizado prático, desenvolvimento de habilidades e vivência.

O Programa Cidadão do Futuro, que recebe apoio da Prefeitura de Catanduva há muitos anos, é uma organização reconhecida pela atuação contínua na formação profissional e social de adolescentes e jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

A parceria reforça o compromisso da Colombo Agroindústria com a responsabilidade social e se soma às políticas públicas da Prefeitura de Catanduva, que segue investindo na formação de jovens, na geração de oportunidades e na construção de um futuro mais justo e promissor.

JUVENTUDE

Além dessa parceria, a Prefeitura de Catanduva mantém outras iniciativas voltadas à juventude. Um exemplo é o trabalho realizado em conjunto com a Legião Mirim, que acolhe dezenas de jovens, oferecendo oportunidades de aprendizado e contato com o ambiente profissional.

O município também oferece vagas de estágio em diversas áreas da administração pública, permitindo que estudantes adquiram experiência prática, ampliem conhecimentos técnicos e se preparem para os desafios do mercado de trabalho.