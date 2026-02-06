Paraíso é contemplada com 30 moradias pelo Governo do Estado

O município de Paraíso foi contemplado com 30 unidades habitacionais da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, em ação do Governo do Estado de São Paulo. Comitiva formada por representantes do Executivo e do Legislativo esteve na capital para acompanhar o lançamento de investimentos habitacionais pelo programa Casa Paulista.

A assinatura do convênio teve a presença do prefeito de Paraíso, Osvalte Bovoni, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, vereador Emídio Penariol, e dos vereadores Kelton e Zé Barboza. Nas redes sociais da prefeitura, a união dos poderes foi exaltada: “A conquista reforça a importância da atuação institucional e do diálogo entre os poderes.”

Após a assinatura, o vereador Zé Barboza gravou, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, uma mensagem direcionada à população de Paraíso, destacando o caráter histórico da conquista, uma vez que, pela primeira vez, o município foi contemplado com moradias da CDHU.

O ato reuniu representantes de mais de 200 municípios paulistas, formalizando a liberação de R$ 6,4 bilhões para construção de 37 mil moradias em todas as regiões do estado. No conjunto de ações imediatas, o governador autorizou R$ 1,9 bilhão para 10.050 unidades em 146 cidades, incluindo Paraíso, por meio da CDHU e da Carta de Crédito Associativa (CCA).

Tarcísio ressaltou a importância de ampliar a presença do Estado em municípios de menor porte, levando investimentos públicos a regiões que historicamente não haviam sido atendidas.

Também participaram da cerimônia o vice-governador Felício Ramuth, o secretário de Habitação, Marcelo Branco, e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, que reforçaram o compromisso do Governo do Estado em promover políticas públicas voltadas à moradia e à melhoria da qualidade de vida da população.