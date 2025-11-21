Paraíso divulga dados oficiais de covid-19, influenza e dengue

A Prefeitura de Paraíso rebateu informações que têm circulado pela cidade sobre suposto aumento de casos de covid-19, influenza e dengue no município. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou, ainda, que segue rigorosamente os protocolos de vigilância epidemiológica determinados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde.

“Todas as notificações, investigações e confirmações de casos são registradas em sistemas oficiais, o que garante total transparência e confiabilidade dos dados”, ressaltou.

A Secretaria de Saúde afirma que, com base nos boletins epidemiológicos, os números de covid-19, influenza e dengue estão dentro da normalidade esperada para o período, sem qualquer registro que indique aumento incomum ou situação de emergência.

“A população pode ficar tranquila. Não há cenário que represente risco adicional à saúde pública neste momento. Seguimos monitorando diariamente todos os casos suspeitos e atuando de forma preventiva em todo o município”, afirma a Coordenação da Vigilância em Saúde.

Segundo os registros oficiais, de janeiro até agora Paraíso contabiliza 138 casos de Covid-19, 347 de dengue, 226 de Influenza A e quatro de Influenza B.

“Todos os dados divulgados pela Secretaria de Saúde são baseados em registros oficiais e podem ser consultados nos boletins epidemiológicos disponibilizados regularmente. Os serviços de imunização seguem funcionando normalmente, com todas as vacinas disponíveis à população”, completa.

A Prefeitura de Paraíso reforçou a importância de as pessoas buscarem informações apenas em canais oficiais, evitando a propagação de boatos que possam causar preocupação indevida na comunidade. Além disso, ressaltou que as ações de combate à dengue seguem ativas, com visitas domiciliares e monitoramento, e que as unidades de saúde estão preparadas para atender casos de síndrome gripal.