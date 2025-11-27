Paraíso celebra boas práticas e encerra ciclo do Alfabetiza SP

A rede municipal de ensino de Paraíso realizou a Cerimônia de Apresentação de Boas Práticas e o Encerramento do Programa Alfabetiza Juntos SP 2025, na terça-feira, 25. O encontro reuniu equipes gestoras, professores, estudantes, famílias e representantes da comunidade.

O evento teve como objetivo valorizar as ações que, ao longo do ano, contribuíram para garantir o direito à alfabetização na idade certa. Professores e alunos apresentaram projetos que se destacaram no cotidiano escolar e que refletem o cuidado e a intencionalidade da equipe pedagógica.

Entre os projetos, destacou-se o “Colcha de Retalhos”, da professora Zenaide Rosa Pires, atividade de integração, identidade e produção textual, que envolveu criatividade e participação das crianças. O trabalho teve início no primeiro semestre, durante reunião de pais, quando foi apresentado o “Tecendo Histórias em Família”.

A partir da leitura do livro A Colcha de Retalhos, combinou-se que cada família enviaria um retalho — podendo ser de uma roupa, mantinha, paninho de boca ou outro tecido especial — e que, após a leitura do livro em casa, produziriam uma arte representando esse momento de afeto e memória. A mãe de uma das alunas se dispôs a costurar todos os retalhos e confeccionar uma colcha coletiva.

Foi definido, também, que haveria um encontro para a entrega oficial da colcha e que ela seria guardada em uma cápsula do tempo, confeccionada por outra mãe da turma. Essa cápsula será aberta em 2029, quando as crianças estiverem no 5º ano, tornando esse registro ainda mais significativo.

O livro também foi amplamente explorado na escola por meio de roda de leitura, leitura mediada e conversas que enriqueceram a compreensão e o envolvimento das crianças com o projeto.

Outras iniciativas apresentadas na Cerimônia de Boas Práticas foram o “Trabalho com Bilhetes”, das professoras Claudete, Meire, Janaina e Giani, prática que estimula leitura, escrita e comunicação real dentro do ambiente escolar; e “O Carteiro Chegou”, projeto da professora Milena de Oliveira Santos, que encantou o público ao mostrar como a ludicidade pode transformar o processo de alfabetização e aproximar as famílias da rotina escolar.

De acordo com a Prefeitura de Paraíso, as apresentações foram apenas uma amostra do que acontece diariamente nas salas de aula. “Ao longo do ano, intervenções, mediações e atividades planejadas pelas equipes docentes contribuíram para avanços significativos na aprendizagem dos estudantes, resultados que vão muito além do que cabe em uma única cerimônia”, enfatizou, em nota.

A noite também foi marcada pela valorização das equipes gestoras, que apoiam e acompanham o trabalho pedagógico, e pelo agradecimento às famílias, fundamentais no processo de alfabetização.