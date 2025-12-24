Papai Noel leva música e alegria ao Hospital Unimed São Domingos

O espírito do Natal tomou conta do Hospital Unimed São Domingos (HUSD) na semana do Natal, a partir de uma ação especial que levou alegria, acolhimento e emoção a pacientes internados e colaboradores. Papai Noel e Mamãe Noel percorreram diversos setores do hospital, distribuindo sorrisos, carinho e presentes, especialmente às crianças atendidas em áreas como o Pronto Atendimento, Pediatria, UTI Neonatal e Infantil.

A iniciativa foi marcada por momentos de sensibilidade e conexão humana, transformando a rotina hospitalar em um cenário de afeto e esperança. A presença dos personagens natalinos também emocionou pacientes adultos e os profissionais que atuam diariamente no cuidado à saúde, reforçando a importância de gestos que vão além da assistência clínica.

Um dos pontos altos da ação foi a participação da Orquestra Escola, projeto social patrocinado pela Unimed Catanduva. Integrantes do projeto acompanharam o Papai Noel tocando violino e interpretando músicas natalinas, levando ainda mais emoção aos corredores do hospital. O som delicado dos instrumentos criou uma atmosfera acolhedora, proporcionando momentos de pausa, reflexão e alegria para todos que acompanharam a apresentação.

Entre os pacientes, a emoção foi evidente. Rosângela, internada no hospital, destacou a importância da ação em um momento delicado: “A gente fica aqui dentro e nem tem noção do Natal lá fora. Foi muito gostoso viver isso, porque quem está fora não imagina o quanto é difícil ficar longe da família. Eu me emocionei muito e fiquei muito feliz de participar dessa ação. O hospital está de parabéns.”

Aparecida, outra paciente atendida, também se mostrou profundamente tocada: “Receber o Papai Noel, a música e todo esse carinho foi muito emocionante. Nunca tinha vivido algo assim. Amei tudo, agradeço de coração e desejo um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de bênçãos para todos.”

“Mais do que celebrar uma data especial, essa ação de Natal reforça o compromisso do Hospital Unimed São Domingos e da Unimed Catanduva com o cuidado integral, que une excelência em saúde, humanização e atenção às emoções. Iniciativas como essa demonstram que pequenos gestos podem fazer grande diferença na vida de quem enfrenta momentos desafiadores, levando conforto, esperança e o verdadeiro significado do Natal”, destacou a Unimed, em nota.