Papai Noel entrega presentes da campanha ‘Adote um Sorriso de Natal'

As pessoas idosas assistidas pelo Recanto Monsenhor Albino receberam, no dia 23 de dezembro, os presentes arrecadados por meio da campanha “Adote um Sorriso de Natal”. A ação marcou o encerramento da campanha natalina, que recebeu doações até 20 de dezembro.

Durante a entrega feita pelo Papai Noel, os institucionalizados receberam os presentes que escolheram ganhar através da campanha. A programação teve apresentação do cantor e compositor Eli, que contribuiu para o momento de integração.

Segundo a gerente administrativa do Recanto, Silvia Moreno, a campanha superou as expectativas. “A campanha foi um sucesso; recebemos dois presentes para cada pessoa idosa e todos ficaram muito felizes. Agradecemos os doadores pelo apoio recebido”, destacou.

Realizada anualmente, a campanha “Adote um Sorriso de Natal” tem como objetivo arrecadar presentes para as pessoas idosas atendidas pelo Recanto Monsenhor Albino. Para isso, a equipe da instituição conversa individualmente com cada pessoa idosa para identificar seus desejos.

Os itens solicitados são divulgados tanto no site do Recanto quanto nas redes sociais da Fundação Padre Albino, possibilitando que a comunidade participe da ação de forma direta.