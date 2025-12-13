Papai Noel dos Correios: últimos dias para adoção e entrega dos presentes

Das 28 mil cartas disponibilizadas no interior de São Paulo, mais de 17 mil já foram adotadas

Ainda dá tempo de transformar o Natal de uma criança! Madrinhas e padrinhos podem fazer a diferença neste fim de ano. Até 19 de dezembro, é possível adotar uma cartinha e entregar o presente presencialmente nas agências participantes da Campanha Papai Noel dos Correios.

Os pedidos podem ser apadrinhados presencialmente ou por meio do blognoel.correios.com.br, onde também estão disponíveis os endereços dos pontos de adoção e entrega de presentes.

No interior de São Paulo foram recebidas 28 mil cartinhas dentro dos critérios de participação. Desse total, mais de 17 mil já foram adotadas até agora e cerca de 11 mil ainda esperam adoção. Em 36 anos, a campanha já realizou quase 7 milhões de sonhos.

Também é possível doar um presente! Basta deixá-lo em uma agência participante. Entre os itens mais pedidos estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem e bichinhos de pelúcia.

A entrega deve ser feita presencialmente, no ponto indicado no Blog do Noel, e os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha adotada.