Papai Noel dos Correios: atenção aos prazos de entrega dos presentes

A Campanha Papai Noel dos Correios já começou a entregar os presentes de Natal a milhares de crianças em todo o Brasil. Por isso, é fundamental que madrinhas e padrinhos fiquem atentos aos prazos e locais de entrega dos presentes. Todas as informações sobre datas e endereços das agências participantes estão disponíveis no Blog do Noel.

Em diversos estados, a campanha já iniciou as entregas festivas, quando o Papai Noel dos Correios, acompanhado por empregadas e empregados da estatal, participa de momentos especiais para entregar os presentes.

Este ano, 324 mil cartas foram disponibilizadas para adoção, sendo que mais de 208 mil já foram adotadas. Ou seja, há um pouco mais de 110 mil cartas esperando por uma madrinha ou padrinho.

Em todo o interior de São Paulo foram recebidas 27.751 cartinhas dentro dos critérios, das quais 13.067 foram adotadas até o momento. Ainda restam 14.684 cartas para adoção no interior paulista. Até 19 de dezembro, é possível adotar uma cartinha pelo blognoel.correios.com.br ou em uma agência dos Correios.

As cartas foram enviadas por crianças matriculadas em escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e por instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também foram selecionadas cartas de crianças da sociedade com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social, além de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade. Em 36 anos, a campanha já atendeu quase 7 milhões de cartinhas.

Ainda dá tempo de fazer a alegria de uma criança nesse Natal. Os prazos para adoção e entrega dos presentes variam por estado e podem ser conferidos no Blog do Noel. A entrega deve ser feita presencialmente, no ponto indicado no blog, e os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha adotada.

Quem quiser participar doando um presente, pode deixá-lo em uma agência participante dos Correios. Entre os itens mais pedidos estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem e bichinhos de pelúcia.