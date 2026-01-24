Panelão Solidário de Tabapuã entrega 1.313 litros de leite ao HCC

A união de amigos e a força da gratidão deram origem à 3ª edição do Panelão Solidário de Tabapuã, ação beneficente que resultou na doação de 1.313 litros de leite ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). Este é o segundo ano consecutivo em que a iniciativa destina integralmente sua arrecadação ao hospital.

A entrega foi feita por Davi Carvalho, Marcelo Augusto, Marcelo Aparecido e Regiane Perpétua, parte do grupo de amigos que criou o Panelão Solidário, nascido a partir da vivência pessoal de Regiane Perpétua, mãe de Davi Carvalho, que enfrentou o câncer e encontrou no tratamento novo sentido para mobilizar pessoas em prol do bem.

“Em 2023 passei por cirurgia, quimioterapia e sigo em acompanhamento a cada quatro meses. Só quem passa sabe o quanto é difícil. A notícia não foi boa e mexe muito com a cabeça. Mas seguimos lutando. Mobilizamos Catiguá e Tabapuã e tenho muito orgulho do meu filho e dos outros meninos pela iniciativa que tiveram”, relatou.

Segundo Davi Carvalho, organizador da ação, a meta inicial era arrecadar 800 litros de leite, número que foi superado graças ao engajamento da comunidade.

“Foram seis meses de campanha. Realizamos três eventos, com jogos de futebol e corrida, envolvendo jogadores e público. Um deles em Catanduva, outro em Catiguá e o jogo principal em Tabapuã, onde também fizemos show e almoço, com cerca de 125 pessoas. Houve momentos de angústia, mas somos gratos a Deus porque sem Ele nada disso teria dado certo”, afirmou.

Regiane também destacou o envolvimento dos amigos do filho, que abraçaram a causa desde o início. “Ele chamou os amigos, todos movidos pelo amor e pelo desejo de ajudar. Tenho cada um deles como filhos. É um orgulho imenso ver essa união”, completou, citando Marcelo, Léo, Davi, Alan, Mateus, Luciano e Alex como parte importante da mobilização.

“A iniciativa dos amigos mostra como ações comunitárias, movidas por histórias reais e empatia, têm impacto direto na continuidade do cuidado e no acolhimento oferecido pelo Hospital de Câncer de Catanduva. São ações como o Panelão Solidário que nos auxiliam na continuidade do tratamento oncológico”, ressaltou Ligia Benites, Relações Institucionais da Fundação Padre Albino, mantenedora do HCC.