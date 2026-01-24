Geral
Panelão Solidário de Tabapuã entrega 1.313 litros de leite ao HCC
Foto: Divulgação - Voluntários do Panelão Solidário estiveram no HCC para entregar os mantimentos
Meta inicial era arrecadar 800 litros de leite, número que foi superado graças ao engajamento da comunidade
Por Da Reportagem Local | 24 de janeiro, 2026

A união de amigos e a força da gratidão deram origem à 3ª edição do Panelão Solidário de Tabapuã, ação beneficente que resultou na doação de 1.313 litros de leite ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). Este é o segundo ano consecutivo em que a iniciativa destina integralmente sua arrecadação ao hospital.

A entrega foi feita por Davi CarvalhoMarcelo AugustoMarcelo Aparecido e Regiane Perpétua, parte do grupo de amigos que criou o Panelão Solidário, nascido a partir da vivência pessoal de Regiane Perpétua, mãe de Davi Carvalho, que enfrentou o câncer e encontrou no tratamento novo sentido para mobilizar pessoas em prol do bem.

“Em 2023 passei por cirurgia, quimioterapia e sigo em acompanhamento a cada quatro meses. Só quem passa sabe o quanto é difícil. A notícia não foi boa e mexe muito com a cabeça. Mas seguimos lutando. Mobilizamos Catiguá e Tabapuã e tenho muito orgulho do meu filho e dos outros meninos pela iniciativa que tiveram”, relatou.

Segundo Davi Carvalho, organizador da ação, a meta inicial era arrecadar 800 litros de leite, número que foi superado graças ao engajamento da comunidade.

“Foram seis meses de campanha. Realizamos três eventos, com jogos de futebol e corrida, envolvendo jogadores e público. Um deles em Catanduva, outro em Catiguá e o jogo principal em Tabapuã, onde também fizemos show e almoço, com cerca de 125 pessoas. Houve momentos de angústia, mas somos gratos a Deus porque sem Ele nada disso teria dado certo”, afirmou.

Regiane também destacou o envolvimento dos amigos do filho, que abraçaram a causa desde o início. “Ele chamou os amigos, todos movidos pelo amor e pelo desejo de ajudar. Tenho cada um deles como filhos. É um orgulho imenso ver essa união”, completou, citando Marcelo, Léo, Davi, Alan, Mateus, Luciano e Alex como parte importante da mobilização.

“A iniciativa dos amigos mostra como ações comunitárias, movidas por histórias reais e empatia, têm impacto direto na continuidade do cuidado e no acolhimento oferecido pelo Hospital de Câncer de Catanduva. São ações como o Panelão Solidário que nos auxiliam na continuidade do tratamento oncológico”, ressaltou Ligia Benites, Relações Institucionais da Fundação Padre Albino, mantenedora do HCC.

