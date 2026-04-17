Palmares Paulista entrega reforma da UBS Central hoje

A Prefeitura de Palmares Paulista entrega à população a nova UBS Central, que leva o nome de Olavo Domingues, em cerimônia marcada para esta sexta-feira, dia 17 de abril, às 9 horas. O antigo prédio da década de 1970 foi reformado, modernizado e ampliado, tornando-se a maior obra da área da saúde da história do município. O investimento foi de mais de R$ 2 milhões.

De acordo com o prefeito Lucas Assumção, a obra foi viabilizada por recursos próprios, emendas parlamentares conquistadas junto a deputados federais e estaduais, além do apoio da União. Para revolucionar o prédio público, foi contratada arquiteta e engenheira de Ribeirão Preto especializada em desenvolver estruturas de saúde, que traz diversas especificidades.

“É um prédio moderno, 100% climatizado. A fachada externa espelhada traz uma estética muito bonita, mas muito além disso, aqueles vidros têm a finalidade de manter a temperatura interna mais agradável”, detalha o prefeito, lembrando que até então o prédio tinha várias limitações, com cômodos pequenos e estrutura interna ultrapassada, sem quaisquer atualizações.

A UBS Central é o principal ponto de atendimento da saúde pública em Palmares Paulista e única a atender urgência e emergência – a cidade ainda tem três postos de saúde nos bairros. A unidade funciona 24 horas por dia, os sete dias da semana. “Agora a UBS foi totalmente remodelada, buscando proporcionar mais comodidade para a nossa população”, frisa o prefeito.

Além da reforma, o edifício foi ampliado e estruturado para melhor acolher a comunidade, oferecendo atendimento para pacientes do SUS com o mesmo padrão da rede particular. Agora há uma sala específica para realização de ultrassom, com banheiro interno, garantindo mais privacidade e conforto; antes, o espaço era utilizado também para outros fins.

Outra novidade é a sala de raio-x para que os pacientes não precisem mais ser transportados a Catanduva. “Anteriormente, quando o paciente tinha dor e uma suspeita de fratura, tinha que pegar uma ambulância, ir para Catanduva. Agora, além da sala específica para ultrassom, também temos um raio-x para que a população não precise ser deslocada com dor.”

CERIMÔNIA

A inauguração agendada para esta sexta-feira, às 9h, terá a presença do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, autoridades locais e regionais, convidados e populares.