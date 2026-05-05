Palmares Paulista abre concurso público para cargo de fiscal tributário

A Prefeitura de Palmares Paulista recebe inscrições até 12 de maio para o concurso público para provimento de vaga efetiva de fiscal tributário. O Edital nº 01/2026 está disponível no site oficial www.palmarespaulista.sp.gov.br, acessando Cidadão > Concursos, e também no endereço https://talentconcursos.selecao.net.br, empresa responsável pela organização do processo.

Para disputar a vaga é preciso ter Ensino Superior nas áreas de Direito ou Ciências Contábeis e CNH B. A prova objetiva está prevista para 24 de maio, domingo, das 8h às 11h. A avaliação será composta por questões de Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60.

Os locais das provas bem como os inscritos e demais instruções serão divulgados conforme calendário previso no edital. Os portões de acesso para a realização das provas serão abertos às 7h30 e fechados, impreterivelmente, às 8h. O teste terá duração de 3 horas. Os candidatos deverão levar documento pessoal, caneta transparente azul ou preta, lápis preto e borracha.

O salário será de R$ 2.993,47 + R$ 700 vale alimentação para jornada de 35 horas semanais. O concurso terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme legislação vigente. A pontuação final do concurso será a nota obtida na prova. A recomendação é que os interessados leiam atentamente o edital completo antes de realizar a inscrição.