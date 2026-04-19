Pai é investigado por abuso contra filha com deficiência em Tabapuã
Foto: Reprodução/Google - Sob sigilo, caso é investigado pela Polícia Civil de Tabapuã
Caso é acompanhado por profissionais do Creas; vítima passou por exames em Catanduva
Por Da Reportagem Local | 19 de abril, 2026
A Polícia Civil de Tabapuã investiga denúncia contra um pai que teria abusado sexualmente da própria filha, que possui deficiência. O caso foi registrado na quarta-feira, 15, e encaminhado ao Creas – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e ao Ministério Público.
A vítima teria procurado pela unidade de saúde relatando o suposto abuso. Ela passou por exames em Catanduva, que vão determinar a veracidade das acusações. Em contato com a reportagem de O Regional, a Polícia Civil informou que os detalhes do caso estão sob sigilo.
Autor
Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Por Da Reportagem Local | 22 de abril de 2026
Novo Horizonte se prepara para nova edição da Festa de Todos os Povos
Por Da Reportagem Local | 22 de abril de 2026
Menina morre após ter cabelo sugado por ralo de piscina em Mirassol
Por Guilherme Gandini | 20 de abril de 2026
Elisiário faz aporte de R$ 800 mil na lagoa de tratamento de esgoto