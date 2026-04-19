Pai é investigado por abuso contra filha com deficiência em Tabapuã

A Polícia Civil de Tabapuã investiga denúncia contra um pai que teria abusado sexualmente da própria filha, que possui deficiência. O caso foi registrado na quarta-feira, 15, e encaminhado ao Creas – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e ao Ministério Público.

A vítima teria procurado pela unidade de saúde relatando o suposto abuso. Ela passou por exames em Catanduva, que vão determinar a veracidade das acusações. Em contato com a reportagem de O Regional, a Polícia Civil informou que os detalhes do caso estão sob sigilo.