Padre Osvaldo institui Agenda Jovem e deve retomar Casa da Juventude

O prefeito Padre Osvaldo (PL) assinou decreto para instituir a Agenda Jovem em Catanduva, política pública proposta pelo Governo de São Paulo para fortalecer ações direcionadas ao público de 15 a 29 anos. A proposta é desenvolver atividades em eixos como educação, trabalho, cultura, esporte e cidadania, através de parcerias e construção coletiva com os jovens.

A condução das atividades ficará com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel), sob responsabilidade do secretário da pasta, Marco Antonio Braga Sanches, Caio Fordiani, diretor de Promoções Esportivas, Lazer e Recreação, e Marcus Vinicius Grecchi Pizzi, técnico desportivo.

Conforme o decreto de Padre Osvaldo, a Agenda Jovem promoverá a autonomia e emancipação dos jovens, valorizando a participação social e política, o bem-estar, o desenvolvimento integral, a vida segura, a cultura da paz, a solidariedade, a não discriminação e o convívio social.

Para isso, os programas, ações e projetos deverão ser voltados à cidadania, participação social e política e à representação juvenil; educação, saúde, cultura e lazer; profissionalização, trabalho e renda; diversidade e igualdade; liberdade de expressão; meio ambiente; território e mobilidade; segurança pública e acesso à justiça; e ao estímulo do cadastro no ID Jovem.

De acordo com a Smel, será retomado o convênio para continuidade e finalização da obra da Casa da Juventude, com entrega prevista para o primeiro semestre deste ano. Também será iniciado processo para aquisição de mobiliário e de um veículo para apoiar as ações, com uso de verba de R$ 200 mil liberada pelo governo estadual e já disponível na conta da prefeitura.

Em paralelo, serão retomadas as atividades do Conselho Municipal da Juventude, o Comjuve, de forma a fortalecer a participação social. A intenção é firmar parceria com demais setores da sociedade para implantar ações e programas voltados à juventude de Catanduva.

CASA DA JUVENTUDE

A construção da Casa da Juventude de Catanduva, nomenclatura que poderá ser alterada para Espaço Juventude, começou em 2022, com investimento de R$ 963,5 mil. De acordo com informações do Portal da Transparência, foram autorizadas seis prorrogações de prazo, porém a última estendeu a obra até 4 de maio de 2025. Não há dados posteriores disponíveis.