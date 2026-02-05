Padre Osvaldo confirma reajuste de 5,5% no salário e no cartão

A diretoria do Simcat - Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Catanduva foi recebida pelo prefeito Padre Osvaldo (PL) e pelo secretário municipal de Finanças, Wellington Vanali, na terça-feira, dia 3, para tratar sobre o dissídio dos servidores municipais para 2026.

Representaram o sindicato o presidente Roberto José de Souza, o vice-presidente Pedro Cerose e o diretor sindical Adegmar Barbosa. Após a negociação, ficou acordado aumento de 5,5% no salário, mais 5,5% no cartão alimentação, que deverá chegar a R$ 800 em agosto.

De acordo com o Simcat, o índice é calculado de 25 de março a 26 fevereiro do próximo ano, com fechamento do índice final entre 10 e 12 de março para o cálculo. Este ano, o IPCA deve chegar a, no máximo, 4,26% nesse período, o que representa aumento real de 1%.

Para chegar ao acordo, foram realizadas duas reuniões. Na semana passada, Roberto José de Souza e Pedro Cerose tiveram acesso ao cenário econômico da prefeitura. Padre Osvaldo relatou que, apesar da queda na arrecadação, as contas do município permanecem equilibradas.

“Tudo foi possível devido à devolução de R$ 12 milhões pela Câmara Municipal, por iniciativa do presidente Marcos Crippa, que tinha acordado com o sindicato e os funcionários que assim faria, caso eleito, e realmente fez. Ele merece todos os nossos aplausos”, exaltou Cerose.

Ele também manifestou agradecimento público ao prefeito Padre Osvaldo pelo reconhecimento à categoria de trabalhadores municipais desde o início do seu primeiro mandato.