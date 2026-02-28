Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista estreia em 8 de março

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a cidade de São José do Rio Preto ganha uma orquestra formada exclusivamente por musicistas. Trata-se da Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista, cuja primeira apresentação será realizada no dia 8 de março, domingo, às 14h, no Shopping Cidade Norte. A entrada é de graça.

A Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista conta com a participação de aproximadamente 20 instrumentistas, que buscam por meio desse projeto destacar a presença e a força feminina na música instrumental da região de São José do Rio Preto.

“Tanto a cidade como toda a região conta com excelentes musicistas. Organizar a criação de uma orquestra exclusivamente feminina é uma forma de valorizar essas profissionais e incentivar outras mulheres a ingressar na carreira da música instrumental”, comenta a violinista e educadora musical Esther de Maura Nascimento, uma das idealizadoras da orquestra.

A apresentação terá a participação especial de três solistas: a violinista e professora Camila Schneck, atual presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto, e as violoncelistas Gabriela Oliveira Alves e Suellen Nayara da Costa.

“A orquestra é aberta a todas as musicistas da região interessadas. Estamos dando o primeiro passo para a concretização desse projeto. Queremos sensibilizar a comunidade e também possíveis patrocinadores para que a Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista ganhe força e faça parte da cena cultural rio-pretense”, destaca Esther.

Para a gerente de marketing do Shopping Cidade Norte, Elaine Morília, receber o concerto de estreia da Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, é uma forma de reconhecer e valorizar a força, o talento e a sensibilidade feminina. “A orquestra representa não apenas a excelência musical, mas também o protagonismo das mulheres na arte e na cultura”, destaca.

CONCERTO DE ESTREIA

O repertório do concerto de estreia contemplará compositoras tanto do universo erudito como do popular, além de compositores que, de algum modo, incentivaram a participação das mulheres na música instrumental. Serão reverenciadas Chiquinha Gonzaga, uma das pioneiras do choro e autora da marchinha “Ó Abra Alas” (1899), e a norte-americana Pamela Wedgwood.

Também serão interpretadas músicas do pop nacional e internacional, de nomes como Roberta Miranda, Adriana Calcanhoto, Rita Lee, Pitty, Marisa Monte, Madonna, Lady Gaga, Taylor Swift e Dua Lipa. A realização do primeiro concerto da Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista é viabilizada pelos recursos da Lei Nelson Seixas, da Secretaria de Cultura de Rio Preto.