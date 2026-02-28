Cultura
Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista estreia em 8 de março
Foto: Divulgação - Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista tem cerca de 20 instrumentistas
Concerto será no Shopping Cidade Norte, em Rio Preto, em alusão ao Dia Internacional da Mulher
Por Da Reportagem Local | 28 de fevereiro, 2026

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a cidade de São José do Rio Preto ganha uma orquestra formada exclusivamente por musicistas. Trata-se da Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista, cuja primeira apresentação será realizada no dia 8 de março, domingo, às 14h, no Shopping Cidade Norte. A entrada é de graça.

A Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista conta com a participação de aproximadamente 20 instrumentistas, que buscam por meio desse projeto destacar a presença e a força feminina na música instrumental da região de São José do Rio Preto.

“Tanto a cidade como toda a região conta com excelentes musicistas. Organizar a criação de uma orquestra exclusivamente feminina é uma forma de valorizar essas profissionais e incentivar outras mulheres a ingressar na carreira da música instrumental”, comenta a violinista e educadora musical Esther de Maura Nascimento, uma das idealizadoras da orquestra.

A apresentação terá a participação especial de três solistas: a violinista e professora Camila Schneck, atual presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto, e as violoncelistas Gabriela Oliveira Alves e Suellen Nayara da Costa.

“A orquestra é aberta a todas as musicistas da região interessadas. Estamos dando o primeiro passo para a concretização desse projeto. Queremos sensibilizar a comunidade e também possíveis patrocinadores para que a Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista ganhe força e faça parte da cena cultural rio-pretense”, destaca Esther.  

Para a gerente de marketing do Shopping Cidade Norte, Elaine Morília, receber o concerto de estreia da Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, é uma forma de reconhecer e valorizar a força, o talento e a sensibilidade feminina. “A orquestra representa não apenas a excelência musical, mas também o protagonismo das mulheres na arte e na cultura”, destaca.

CONCERTO DE ESTREIA

O repertório do concerto de estreia contemplará compositoras tanto do universo erudito como do popular, além de compositores que, de algum modo, incentivaram a participação das mulheres na música instrumental. Serão reverenciadas Chiquinha Gonzaga, uma das pioneiras do choro e autora da marchinha “Ó Abra Alas” (1899), e a norte-americana Pamela Wedgwood.

Também serão interpretadas músicas do pop nacional e internacional, de nomes como Roberta Miranda, Adriana Calcanhoto, Rita Lee, Pitty, Marisa Monte, Madonna, Lady Gaga, Taylor Swift e Dua Lipa. A realização do primeiro concerto da Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista é viabilizada pelos recursos da Lei Nelson Seixas, da Secretaria de Cultura de Rio Preto.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
