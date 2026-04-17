Operação Tiradentes mobiliza reforço nas rodovias da região

A Ecovias Noroeste Paulista inicia a Operação Tiradentes nesta sexta-feira, 17 de abril, com equipes mobilizadas até quarta-feira, 22, em toda a sua área de concessão. A iniciativa tem o objetivo de reforçar a segurança viária, garantir a fluidez do tráfego e ampliar o suporte aos usuários em um período marcado pelo aumento de veículos nas estradas.

Histórico recente reforça a eficiência operacional da concessionária durante as operações especiais realizadas em feriados prolongados. A “Tiradentes” ocorrerá na sequência de outra mobilização especial feita neste mês. Entre os dias 2 e 6 de abril, na Operação Paixão de Cristo e Páscoa 2026, mais de 512 mil veículos circularam pela malha viária da concessionária.

No período, foram registrados 34 acidentes - índice 22% menor em comparação ao mesmo feriado de 2025. Foram, também, 486 atendimentos aos usuários, incluindo 72 pré-hospitalares, 227 socorros mecânicos e 187 remoções por guincho, comprovando a eficiência das equipes.

Na Operação Tiradentes, a expectativa é que mais de 622 mil veículos circulem pelas rodovias da Ecovias Noroeste Paulista, entre elas a Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326), além de trechos das SP-333, SP-351 e SP-323, que conectam importantes polos regionais.

A previsão é de tráfego mais intenso em corredores estratégicos, especialmente na rodovia Washington Luís (SP-310), nos trechos entre São Carlos, Araraquara, Matão e Taquaritinga, com previsão de 227 mil veículos, além da região de Catanduva, São José do Rio Preto e Mirassol, cuja estimativa é de circulação de 97 mil veículos no período.

Também é esperado aumento no fluxo da SP-326, entre Matão e Bebedouro (180 mil veículos); na SP-333, entre Borborema e Jaboticabal (82 mil veículos); na SP-323, na região de Taquaritinga (19 mil veículos); e na SP-351, em Catanduva (com previsão de 17 mil veículos).

Os picos de movimento devem ocorrer, principalmente, nesta sexta e na quarta-feira, com maior concentração de veículos nas primeiras horas da manhã, entre 6 e 8 horas, e no fim da tarde, entre 17 e 19 horas. Devido ao aumento de fluxo, haverá restrições na execução de obras, serviços e transporte de cargas especiais. A retomada será feita de forma gradual.