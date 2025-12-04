Operação Praia Segura mobiliza bombeiros e guarda-vidas no litoral

O Corpo de Bombeiros de São Paulo intensifica a partir deste mês a Operação Praia Segura em cidades do litoral paulista. A ação conta com o reforço do efetivo, que além dos bombeiros, inclui guarda-vidas temporários (GVTs) contratados pelos municípios e mais de 500 novos profissionais admitidos para ampliar o efetivo do Corpo de Bombeiros.

A operação, que se estenderá até março, também envolve o emprego de viaturas, embarcações, equipamentos e outros meios operacionais destinados à proteção da população no litoral de São Paulo.

Aproximadamente mil profissionais, entre bombeiros e guarda-vidas temporários municipais e estaduais, estão empenhados na proteção dos banhistas e na prevenção de afogamentos.

“A expectativa é de que o litoral paulista receba milhões de banhistas ao longo da temporada de verão”, afirmou a capitão Karoline Burunsizian, do Corpo de Bombeiros.

A operação contará ainda com o apoio do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM), que atua de forma integrada ao Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). Helicópteros posicionados estrategicamente ampliam a capacidade de resposta em ocorrências de afogamento, buscas, resgates e monitoramento de áreas de risco.

Os guarda-vidas temporários que atuam junto ao GBMar receberam instruções teóricas e práticas em Educação Física, Natação Aplicada, Noções de Oceanografia, Prevenção e Salvamento Aquático, Técnicas Básicas de Recuperação de Afogados e Relacionamento com o Público.

Homens e mulheres com mais de 18 anos foram selecionados em processo realizado no início de novembro, avaliados por meio de provas de corrida e natação que atestaram o condicionamento físico e a aptidão técnica necessária ao exercício da função.

16 MILHÕES DE VISITANTES

Sondagem realizada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), mostra que 16,7 milhões de visitantes deverão circular pelo Estado durante a temporada de verão. As estimativas consideram os meses de dezembro, janeiro e fevereiro.

Segundo o observatório, a movimentação financeira direta será de aproximadamente R$ 41 bilhões. A nova estação inicia oficialmente em 21 de dezembro, às 12h03 (horário de Brasília), e promete altas temperaturas, principalmente entre janeiro e fevereiro.

De acordo com o levantamento, para 86% dos municípios a próxima temporada de verão será melhor que a anterior. Nove em cada dez municípios estão planejando eventos ou atrações para os turistas no verão. A expectativa de ocupação média deve ser superior à do ano anterior, que foi de 75%. As estimativas não consideram o fluxo do Carnaval.