Operação Mobilidade Turística mobiliza forças de segurança em Olímpia

A Guarda Civil Municipal (GCM) está realizando a Operação Mobilidade Turística – Verão em Olímpia, ação voltada ao reforço da segurança e à organização do trânsito durante o período de alta temporada. Diante da expectativa de mais de 1,1 milhão de turistas entre os meses mais ensolarados do ano, o foco é garantir segurança e mobilidade para moradores e visitantes.

Durante a operação, a Guarda Municipal está intensificando o patrulhamento em pontos e vias de maior circulação, além de atuar de forma preventiva na orientação de motoristas e pedestres, contribuindo para um trânsito mais seguro. Diariamente, equipes estarão posicionadas em locais estratégicos no Vale do Turismo, na Avenida Benito Benatti e Aurora Forti Neves, especialmente em horários de grande fluxo, das 8h30 às 10h e das 16h30 às 18h.

O secretário de Segurança, Cel. Vinícius Zoppellari, aponta a importância de manter Olímpia preparada para receber cada vez melhor os visitantes sem prejudicar a rotina dos quase 56 mil moradores. “Estamos falando de um volume expressivo de visitantes e esse planejamento garante não apenas a segurança dos turistas, mas também a qualidade de vida dos olimpienses.”



A atuação ostensiva das forças de segurança priorizará a prevenção de congestionamentos e acidentes, além da resposta rápida a ocorrências, contribuindo para uma experiência segura e positiva aos visitantes, sem comprometer o dia a dia da população local.

Para o secretário de Turismo, Beto Puttini, a segurança e o turismo devem caminhar juntos para que haja um fluxo de pessoas organizado. “A Operação Mobilidade Turística é fundamental para que Olímpia continue sendo um destino seguro e acolhedor”, revela Beto.

O secretário relembra que, apenas na semana do Carnaval, a cidade tem previsão de receber cerca de 102 mil pessoas, número que reforça a necessidade de ações preventivas e de ordenamento urbano.