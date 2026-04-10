Operação identifica fraude em bombas de combustíveis de Pindorama

A Polícia Civil de Pindorama, em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - Ipem-SP, identificou fraude em quatro bombas de combustível em posto localizado na rodovia Washington Luis, em Pindorama. Os equipamentos marcavam maior quantidade de combustível do que era abastecido nos veículos. A ação integrou a Operação Olhos de Lince.

Foram tomadas providências administrativas pelo Ipem-SP e o delegado de Polícia de Pindorama, Márcio Acácio Seguesse, informou o registro de Boletim de Ocorrência para prosseguir nas investigações e responsabilizar os autores pela prática de crime contra o consumidor.

A Operação Olhos de Lince tem como alvo postos de combustíveis com indícios de adulteração em suas bombas de abastecimento. “Foram feitas as perícias necessárias e as bombas foram lacradas pelo Ipem-SP, os funcionários conduzidos e ouvidos na delegacia. Os proprietários e responsáveis pelo posto não foram localizados”, relatou o delegado Márcio Acácio Seguesse.

Além de autuar o estabelecimento, o Ipem-SP apura a responsabilidade da oficina encarregada da manutenção das bombas de combustíveis. Caso seja comprovada a participação da oficina na fraude, é revogada sua autorização de manutenção de bombas de combustíveis.

Para o cidadão, o Ipem-SP recomenda cuidados na hora do abastecimento, tais como descer do carro para acompanhar o procedimento, verificar se o bico engatado no veículo corresponde ao combustível solicitado, se a bomba de combustível inicia em zero, e se o preço é o anunciado.