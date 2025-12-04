Operação fiscaliza quase 770 motoristas em Novo Horizonte

A operação contra alcoolemia realizada em Novo Horizonte, na última sexta-feira, 28, registrou 13 recusas de motoristas ao teste do bafômetro. A fiscalização do Detran-SP, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, abordou 769 veículos na Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho.

Tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, a multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação.

Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, ou seja, no valor de R$ 5.869,40. Quando há nova ocorrência durante o período de suspensão da CNH, além da multa em dobro, o motorista responderá ainda a processo administrativo que poderá culminar na cassação do seu direito de dirigir, se forem esgotados todos os meios de defesa.

Já os casos de embriaguez ao volante, quando os motoristas apresentam índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, são considerados crimes de trânsito. Os motoristas flagrados, além de receberem a multa de R$ 2.934,70 e responderem ao processo de suspensão da CNH, podem cumprir de seis meses a três anos de prisão.

NO ESTADO

As operações contra alcoolemia da última semana aconteceram em 29 cidades do estado. No total, 15.081 veículos foram fiscalizados, resultando em 392 infrações por alcoolemia, sendo 378 recusas ao teste do bafômetro, 12 autuações por direção sob efeito de álcool e duas por crime de trânsito - aplicada quando o condutor dirige embriagado.