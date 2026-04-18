Operação fiscaliza 683 motoristas contra mistura de álcool e direção

Nova operação contra alcoolemia realizada em Catanduva, na sexta-feira passada, fiscalizou 683 condutores e registrou 29 autuações. A ação foi liderada pelo Detran-SP com o objetivo de reduzir e prevenir acidentes causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção. As abordagens foram feitas na avenida Theodoro Rosa Filho.

Tanto dirigir sob efeito de álcool, quando o teste do etilômetro aponta índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido, quanto recusar-se a soprar o bafômetro são infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), respectivamente.

Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, ou seja, no valor de R$ 5.869,40.

Na autuação por direção sob efeito de álcool, quando há nova ocorrência durante o período de suspensão da CNH, além da multa em dobro, o motorista responderá ainda a processo administrativo que poderá culminar na cassação do seu direito de dirigir.

Já os casos de embriaguez ao volante, quando os motoristas apresentam índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, são considerados crimes de trânsito. Os motoristas flagrados nessa situação, além de receberem a multa de R$ 2.934,70 e responderem ao processo de suspensão da CNH, são também conduzidos ao distrito policial.

Se condenados, eles poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

NO ESTADO

As operações contra alcoolemia da última semana aconteceram em 23 cidades do estado, incluindo Catanduva. No total, 15.263 veículos foram fiscalizados, resultando em 552 infrações.