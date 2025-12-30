Operação Especial de Ano Novo começa hoje nas rodovias da região

Ação acontecerá até 5 de janeiro para reforçar segurança; previsão é de 721 mil veículos

A Ecovias Noroeste Paulista inicia nesta terça-feira, dia 30 de dezembro, a “Operação Especial de Ano Novo”, que seguirá até 5 de janeiro, segunda-feira. O objetivo é garantir deslocamentos mais seguros no período em que as rodovias costumam registrar um dos maiores volumes de tráfego do calendário, impulsionado pelas festas de virada de ano e pelo início das viagens de férias.

A concessionária estima que 721 mil veículos circularão pelos 600 quilômetros de rodovias que administra, com concentração maior nos trechos da Washington Luís (SP-310) e Brigadeiro Faria Lima (SP-326). O movimento deverá ser mais intenso no dia 31 de dezembro, entre 13h e 20h, além do retorno entre 4 e 5 de janeiro, especialmente pela manhã, entre 8h e 11h e 15h e 19h.

A rodovia Washington Luís deverá concentrar a maior parte do tráfego, especialmente entre São Carlos, Araraquara, Matão e Taquaritinga, onde são esperados 265 mil veículos. Na região de Catanduva, São José do Rio Preto e Mirassol, o volume estimado é de 107,8 mil veículos.

Já na SP-326, entre Matão e Bebedouro, a previsão é de 215,9 mil, enquanto na SP-333, entre Sertãozinho e Borborema, o fluxo deverá atingir 91,5 mil veículos. A SP-323, entre Taquaritinga e Pirangi, deverá alcançar 21 mil veículos. Pela SP-351, entre Bebedouro e Catanduva, deverão passar 20.183 mil veículos nos dias de operação.

Durante a “Operação Especial de Ano Novo”, a concessionária terá reforço operacional, com equipes, ambulâncias e guinchos. Além disso, o Centro de Controle Operacional (CCO) da empresa monitora todo o sistema 24 horas por meio de 465 câmeras e 58 sistemas automáticos de detecção de incidentes, permitindo resposta rápida a qualquer ocorrência.

Assim como ocorreu no Natal, as obras de implantação de terceiras faixas na rodovia Washington Luís, em São Carlos, São José do Rio Preto e Mirassol, seguirão suspensas, retomando as atividades no dia 6 de janeiro. Somente intervenções emergenciais poderão ocorrer, caso necessárias, para garantir a segurança dos usuários.

FREE FLOW

O sistema Free Flow, já consolidado na região, deverá registrar movimento expressivo no feriado prolongado. A previsão é que 70.110 veículos passem pelo pórtico de Taiúva, 67.358 pelo de Dobrada, 57.297 pelo de Jaboticabal e 34.262 pelo de Itápolis.

Usuários com Tag têm cobrança automática. Motoristas sem Tag poderão efetuar o pagamento em até 30 dias pelo site www.pedagiodigital.com, pelo aplicativo da concessionária, pelo WhatsApp 0800-326-3663 ou nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

REVISÃO PREVENTIVA

Durante os períodos de festas, panes mecânicas, pneus furados e falta de combustível costumam ser as principais causas de atendimento nas rodovias. Por isso, a concessionária reforça a importância da revisão preventiva, atenção ao nível de combustível, verificação dos pneus e do sistema de iluminação. Outra recomendação é fazer paradas regulares para descanso.

Para acionar o socorro, os usuários podem ligar para 0800-326-3663 ou acessar SOS.ECO.BR, plataforma que permite solicitar apoio por mensagem, ligação de voz ou de vídeo.