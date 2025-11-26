Operação de Natal do Crea-SP tem decorações como foco

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza força-tarefa de fiscalização especial para o Natal até o dia 19 de dezembro. A operação acontece simultaneamente em todo o estado de São Paulo e tem como objetivo garantir a presença de profissionais habilitados e registrados à frente das atividades abrangidas pelo conselho.

Estão previstas diligências nos municípios paulistas, em prefeituras, shoppings centers e outros empreendimentos que contam com decorações natalinas de médio e grande porte. Isso porque a montagem desses itens, como árvores gigantes, cascatas de LED em fachadas e estruturas suspensas, além de sistemas complexos de iluminação, requer o acompanhamento de profissionais da área tecnológica, como engenheiros eletricistas e engenheiros mecânicos.

“Nosso trabalho é assegurar a proteção das pessoas, sejam os profissionais que atuam na montagem das estruturas ou a sociedade, que aproveita as festas de fim de ano para os momentos de lazer. Além disso, a atuação fiscalizatória do Conselho também traz outro reflexo positivo que é o aquecimento no mercado de trabalho, com a geração de novas vagas para profissionais registrados”, explica a engenheira Lígia Mackey, presidente do Crea-SP.