Operação apreende sete motocicletas e tem duas recusas ao bafômetro

O Detran-SP realizou operação de fiscalização de motocicletas na rua Rio de Janeiro, em Catanduva, na noite de sexta-feira, 20, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). A ação teve caráter técnico, com verificação detalhada não apenas da documentação dos condutores e dos veículos, mas também das condições dos equipamentos obrigatórios.

De acordo com o Detran-SP, foram analisados itens como pneus, setas, motor, escapamento e demais componentes exigidos pela legislação de trânsito, garantindo que as motocicletas estivessem em conformidade com as normas de segurança.

Durante a operação conjunta, foram abordadas e fiscalizadas 86 motocicletas. Ao todo, foram lavrados 62 autos de infração e, entre as autuações, foram registradas duas recusas ao teste do etilômetro – o popular bafômetro. Além disso, sete motocicletas foram removidas ao pátio por irregularidades constatadas no momento da fiscalização.

Paralelamente à checagem veicular, também foram realizadas revistas pessoais, com o objetivo de coibir o tráfico de entorpecentes. “A ação teve duração aproximada de duas horas e cinquenta minutos, reforçando o trabalho integrado de fiscalização e prevenção no trânsito, com foco na segurança viária e na preservação de vidas”, destacou a GCM, em nota.