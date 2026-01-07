Olímpia reforça campanha de proteção de crianças e adolescentes

Neste verão, período de alta temporada dos parques aquáticos, a Prefeitura de Olímpia aderiu à campanha “Turismo que Protege” do Ministério do Turismo, que reforça a prevenção a abusos e violências contra crianças e adolescentes em locais com grande fluxo de pessoas. A cidade, que estima receber 1,1 milhão de visitantes entre dezembro e janeiro, se compromete em promover um turismo seguro para todas as idades.

A Prefeitura da Estância, signatária dos objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da ONU e detentora do Selo de Participação do Programa Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança (PPAC), reforça que a iniciativa integra o compromisso com a proteção social, a segurança e o desenvolvimento humano.

Beto Puttini, secretário de Turismo, afirma que a campanha, em parceria com o Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), tem o intuito de informar que o turismo olimpiense combate assédios, abusos e violências contra a infância e a adolescência.

“Estamos numa temporada de grande movimento em Olímpia, e isso exige atenção redobrada de todos nós: nenhuma forma de violência ou exploração contra crianças e adolescentes pode ser tolerada. Pedimos que cada trabalhador do setor, cada morador e cada visitante seja parte ativa dessa rede de proteção”, ressalta Puttini.

O secretário relembra a pertinência da campanha, visto que ainda hoje, a cada uma hora, cerca de 10 crianças e adolescentes sofrem com algum tipo de agressão no Brasil, de acordo com o Atlas da Violência de 2025.

Os últimos dados revelam que a proteção aos menores é uma pauta que merece atenção, especialmente no combate ao chamado turismo sexual de menores. Isso porque o recorte do levantamento traz um alerta triste: a maior porcentagem de vítimas de estupros e demais violências de cunho sexual são o público entre 5 e 14 anos.

PRIMEIRAS AÇÕES

Com a adesão à campanha, equipes multissetoriais estão sendo mobilizadas para orientar trabalhadores do setor turístico olimpiense, distribuir materiais informativos, ampliar a rede de denúncias e incentivar que moradores e visitantes atuem como aliados na defesa dos direitos dos menores de idade.

Todo e qualquer adulto que observar situações de negligência familiar, agressões físicas ou humilhações, xingamentos, ameaças ou atos de exploração sexual deve denunciar via o Disque 100 para que os órgãos competentes intervenham.

As pessoas também podem denunciar violências ao Conselho Tutelar de Olímpia pelo 17 3281-7427 ou, aos fins de semana e feriados ou horários noturnos, pelo plantão 17 99276-7727.