Olímpia recebe encontro de turismo com mais de 1500 profissionais

A Estância Turística de Olímpia será sede, pela primeira vez, de um dos principais eventos de capacitação e inovação do turismo nacional. Nos dias 28 e 29 de maio, o município receberá o ViajaFlux Summit 2026, encontro que deve reunir mais de 1.500 profissionais do setor, entre agências de viagens, operadoras, fornecedores e especialistas de todo o Brasil, reforçando o potencial da cidade para o turismo de negócios e eventos de grande porte.



Realizado anteriormente apenas na capital paulista, o Summit chega à sua 6ª edição escolhendo Olímpia como sede estratégica no interior do Estado. O evento será realizado no Arena Olímpia, novo espaço de convenções administrado pela rede Enjoy Hotéis e Resorts, ao lado do Solar das Águas Park Resort.



Com foco em tecnologia, inteligência artificial, vendas e inovação aplicada ao turismo, a programação contará com palestras, treinamentos e networking envolvendo algumas das maiores marcas do trade turístico nacional, como CVC, Azul Viagens, HotelDO, BeFly, Orinter, Sakura e BRT Operadora.



A realização do encontro movimenta diretamente a economia local, fortalecendo setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços, além de posicionar Olímpia como um destino preparado para receber convenções, feiras e grandes encontros corporativos.



Reforçando o papel estratégico do município, o prefeito Geninho Zuliani participará do evento como palestrante ao lado do secretário municipal de Turismo, Beto Puttini, apresentando aos profissionais do setor de todo o país os diferenciais turísticos da cidade, os investimentos em infraestrutura e os avanços que consolidam Olímpia como um dos destinos mais relevantes do Brasil.



Promovido pela ViajaFlux, empresa do Grupo Fly, sediado em Araçatuba/SP, o Summit contará ainda com cobertura dos maiores veículos especializados do setor, como Panrotas e Mercado & Eventos, ampliando a visibilidade nacional da Estância Turística.



Segundo Luiz Gregatti, um dos sócios fundadores da ViajaFlux, o evento visa fomentar cada vez mais o relacionamento de grandes operadoras com os empreendedores do turismo, promovendo um ambiente de networking, com estrutura, tecnologia e autonomia para os negócios”, afirma.



A expectativa é que o encontro, que tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, fortaleça o relacionamento comercial entre Olímpia e o mercado de viagens brasileiro, ampliando oportunidades de negócios e consolidando o município como um importante polo turístico e corporativo do interior paulista.

Canais Oficiais:

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