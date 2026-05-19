Começam inscrições para 110 casas da CDHU em Novo Horizonte

A Prefeitura de Novo Horizonte iniciou nesta segunda-feira, 18, a etapa de inscrições de interessados nas 110 moradias da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano que estão sendo construídas na cidade. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo prefeito Fabiano Belentani (PL), em vídeo nas redes sociais, com orientações à população.

As inscrições devem ser feitas mediante o preenchimento de formulário eletrônico no site www.cdhu.sp.gov.br. Na página inicial há um banner indicando “Faça agora sua inscrição” e, a partir dele, é preciso selecionar o empreendimento Novo Horizonte-F1/F2, clicar em inscrição e seguir as orientações. Será preciso validar código de acesso recebido via SMS ou e-mail.

Ao acessar o formulário, é necessário preencher todos os campos. Ao concluir o procedimento, os dados cadastrados pela família e o número da inscrição serão recebidos por e-mail.

Para quem tiver dificuldade ou não puder acessar a internet, a Prefeitura de Novo Horizonte disponibilizou ponto de apoio no Centro de Cultura e Artes Integradas, a Concha Acústica, com atendimento de 18 a 22 de maio e de 25 a 27 de maio, das 9h às 16h. É preciso levar documentos pessoais, comprovante de residência e saber informar a renda familiar total.