Olímpia implementa plano e projeta 6 milhões de visitantes por ano

A Estância Turística de Olímpia instituiu a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico (PDDT), com vigência de 2026 a 2028. A legislação, construída de forma participativa entre a Prefeitura, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o trade turístico e a sociedade civil, estabelece metas estratégicas, ações concretas e uma visão clara: consolidar Olímpia como o principal destino de lazer, bem-estar e águas termais de São Paulo.

Entre os pontos centrais estão alcançar 6 milhões de turistas anuais até 2029, elevar a permanência média de visita para 5 dias, ampliar o gasto médio dos visitantes em 20% por dia e aumentar para 60% a taxa média de ocupação hoteleira. Além disso, o documento prevê integração plena com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.



De acordo com a Prefeitura de Olímpia, o plano chega em um momento de crescimento expressivo. Somente em 2025, a cidade recebeu mais de 4,37 milhões de turistas, um salto de 10% em relação ao ano anterior. O turismo responde por aproximadamente 65% do PIB municipal, com economia avaliada em R$ 2,51 bilhões.

O plano traz um conjunto de projetos de infraestrutura e novos atrativos. Entre os destaques estão a vinda do Aeroporto Internacional de Olímpia, localizado a 20 km da cidade e com capacidade estimada para 1 milhão de passageiros ao ano, e todo o espaço logístico.

Também estão entre as prioridades a implantação de um estacionamento público com capacidade para 1.500 veículos e 400 ônibus, a revitalização do Recinto do Folclore e a transformação da antiga residência do Rei do Café, Geremia Lunardelli, em sede do Museu de História e Arqueologia "Maria Olímpia".

Entre as novidades também estão: a criação do Memorial do Índio no Sítio Arqueológico Maranata, a revitalização da Praça da Matriz e do Parque Ecológico Vila Hípica, a construção de portais de boas-vindas nas entradas da cidade, a implantação de espaços “instagramáveis” para redes sociais e a criação de um espaço permanente para artesanato local.

A Prefeitura também visa o turismo de negócios com apoio à construção do centro “Convention & Visitors Bureau”, com foco em captar eventos e convenções.

DIVERSIFICAR PARA CRESCER

Uma das apostas centrais do PDDT é a diversificação da oferta turística para além dos parques aquáticos. Hoje, o perfil do turista típico de Olímpia é de alguém com 45 anos em média, renda familiar alta, que viaja em família com crianças e tem forte intenção de retornar e recomendar o destino. Essa pesquisa, feita em 2025 com 4.082 entrevistas, revela que o município tem potencial para atrair outros perfis de turistas, incluindo o público internacional.

Novos segmentos foram identificados como oportunidades. Agora, há um plano de ação para atrair novos perfis de visitantes: turismo cultural e de memória; roteiros temáticos; cicloturismo; turismo de negócios e eventos (MICE); turismo escolar e pedagógico; turismo gastronômico; turismo receptivo; turismo rural; terceira idade; caravana e motorhome; turismo digital; turismo religioso; turismo inclusivo e turismo para mulheres que viajam sozinhas.