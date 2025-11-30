Olímpia espera 1,1 milhão de turistas na alta temporada

A Estância Turística de Olímpia deve registrar mais uma alta temporada histórica. Segundo o Boletim de Expectativa do Observatório de Turismo de Olímpia (OTO), a cidade prevê receber mais de 1,1 milhão de visitantes entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, mantendo a curva crescente que tem consolidado o município como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Com taxa de ocupação hoteleira estimada em 70,79%, a projeção considera aproximadamente 815 mil turistas hospedados em hotéis e resorts, outros 127 mil em casas de temporada (RHC - Registro de Hospedagem Caseira) e cerca de 168 mil visitantes day use, que aproveitam os atrativos da cidade sem pernoitar.

A antecipação desses dados, resultado da pesquisa realizada pelo OTO, permite ao município planejar de forma estratégica ações essenciais para o período de maior movimento do ano.

As informações subsidiam medidas de segurança pública, reforço na área da saúde, organização do trânsito, mobilidade urbana e preparo da rede de serviços, garantindo um atendimento eficiente tanto para moradores quanto para visitantes.

A cidade, que se tornou referência nacional em lazer familiar, é impulsionada pela força dos grandes parques aquáticos, pela expansão da rede hoteleira e por iniciativas que diversificam sua oferta turística. O verão também fortalece o comércio, os serviços e a gastronomia, movimentando toda a economia local.

O secretário de Turismo, Beto Puttini, reforça que o período confirma a solidez do destino. “Esses números mostram que Olímpia segue em pleno crescimento. O Observatório tem um papel fundamental ao gerar dados confiáveis que orientam decisões e ampliam a qualidade da experiência turística.”

Com quase 18 mil visitantes por dia esperados durante a temporada, Olímpia reafirma seu protagonismo no turismo paulista e nacional, consolidando-se como destino estruturado, competitivo e preparado para receber grandes fluxos com qualidade.

Para acessar os dados e outras informações sobre o turismo local, os interessados podem consultar o site https://www.turismo.olimpia.sp.gov.br. Dicas e guias interativos da cidade também estão disponíveis pelo app gratuito Destinos Inteligentes.