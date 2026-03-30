Olímpia deve receber mais de 57 mil turistas no feriadão de Páscoa

Na Estância Turística de Olímpia, o feriado prolongado da Páscoa é um período estratégico que aquece a economia no 1° semestre do ano. Com a expectativa de atrair 57.391 mil turistas entre os dias 3 e 5 de abril e uma taxa de ocupação hoteleira projetada em 75,07% para 2026, a previsão é que o feriado da Sexta-Feira Santa impulsione a geração de renda e trabalho local.

De acordo com o boletim de expectativa emitido pelo Observatório de Turismo de Olímpia (OTO), levantamento da Secretaria Municipal de Turismo com apoio técnico do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), a cidade se prepara para receber um intenso fluxo de visitantes, cerca de 19.130 pessoas por dia, o que movimenta toda a cadeia produtiva.

Os hotéis olimpienses esperam por 42.224 turistas durante o período, enquanto casas de temporada aguardam por 6.472 pessoas. Quase 8,7 mil visitantes devem passear por Olímpia na modalidade Day Use, ou seja, sem pernoite na terra das águas termais, mas com o dia todo para aproveitar parques e outros atrativos turísticos, contribuindo com a economia local.

O otimismo do setor de hotelaria é evidente: cerca de 66,6% dos meios de hospedagem classificam a expectativa para o feriado como "Ótima" ou "Excelente".

Instituído pela Lei Municipal nº 5.060/2025, o Observatório do Turismo consolida-se como um núcleo de inteligência estratégica, orientando o planejamento do destino e contribuindo para a melhoria contínua da experiência entre moradores, empreendedores e visitantes de Olímpia.