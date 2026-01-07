Olímpia continua com inscrições para concurso até dia 15

A Prefeitura da Estância Turística de Olímpia continua com as inscrições abertas para o Concurso Público - Edital nº 01/2025, que oferece oportunidade para quem busca estabilidade e crescimento profissional no serviço público municipal. Ao todo, estão sendo oferecidas 62 vagas, com salários que podem chegar a R$ 7.411,40, a depender do cargo.

Os interessados podem se inscrever até 15 de janeiro pelo site da banca organizadora Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br). As taxas são de R$ 62 para nível fundamental completo, R$ 73 para médio e/ou técnico, R$ 99 para superior e R$ 109 para superior em Medicina.

O concurso destina-se ao provimento de cargos efetivos, sob regime estatutário, com prazo de validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período.

A seleção terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com aplicação prevista para 8 de fevereiro de 2026, em Olímpia. As orientações e normas para a realização da prova estão detalhadas nos itens 7.1 a 7.26 do edital, cuja leitura é indispensável aos candidatos.

O resultado final dos aprovados nas provas objetivas e na avaliação de títulos está previsto para 2 de abril, com nomeações a serem publicadas no Diário Oficial, até o encerramento da validade do edital. A homologação do resultado final da prova prática, aplicada exclusivamente para o cargo de Operador de Máquinas, será publicada em 15 de maio de 2026.

Para esclarecimento de dúvidas, os candidatos podem acessar o canal Dúvidas Frequentes no site do Instituto Nosso Rumo ou entrar em contato pelo telefone 11 3964-4946, em dias úteis, das 9h às 16h. O edital completo nº 01/2025 também foi publicado no Diário Oficial de Olímpia.