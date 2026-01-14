Olímpia confirma Carnaval com quatro noites e grandes shows

O ano de 2026 começou com muita animação na Estância Turística de Olímpia. Após o sucesso do Réveillon de Encantos, a cidade, que é um dos principais destinos turísticos do país, já começou a aquecer os tamborins e confirmou oficialmente o Olímpia Folia 2026.

O Carnaval promete mais uma edição histórica de muita música, diversidade de ritmos e alegria para moradores e turistas. A festa será realizada no estacionamento do parque aquático Thermas dos Laranjais, espaço que já se consolidou como palco de grandes eventos da cidade

A programação musical está recheada de atrações nacionais, locais e regionais, com estilos variados, que vão passear pelo samba, sertanejo, axé, pagode e música popular, garantindo noites animadas para todos os gostos durante os quatro dias de festa, com entrada gratuita.

Na sexta, 13 de fevereiro, quem inicia a festa é o cantor Dudu Nobre, além de uma atração surpresa. No sábado, Mari Fernandez e o Grupo Kibacana animam o público. O Olímpia Folia continua no domingo, com show de Luan Pereira e o Grupo Sambalada. Já na segunda-feira, o último dia de show fica por conta do cantor Latino e da dupla José e Diogo.

“Datas como o Carnaval são estratégicas para o turismo de Olímpia. A cidade espera receber mais de 100 mil visitantes durante o feriado. Assim, além de movimentar a economia, gerar empregos e fortalecer toda a cadeia produtiva, os grandes eventos reforçam a imagem da cidade como um destino completo”, destaca o secretário de Turismo, Beto Puttini.

As informações sobre estrutura completa do evento, estrutura, camarotes e orientações ao público serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da Prefeitura de Olímpia.

DESFILES E MATINÊS

Além das atrações musicais no Thermas dos Laranjais, a festa contará com dois dias de matinês e desfiles, na Praça da Matriz, no domingo (15) e na terça (17). As matinês serão das 14h às 18h, com banda e distribuição de pipoca, algodão-doce e brinquedos como tobogã e cama-elástica.

Já o tradicional desfile das escolas de samba contará com a participação das agremiações culturais Unidos da Cohab, Samba Sem Compromisso, Acadêmicos do Samba e Afoxé Dindazúge.



Nos distritos de Ribeiro dos Santos e Baguaçu, a folia será no sábado, dia 14, às 20h, nas praças centrais, com som mecânico e pipoca, algodão-doce, tobogã e cama-elástica para a criançada.