Óleo do Bem arrecadou mais de 1.300 litros de óleo usado em 2025

O projeto Óleo do Bem arrecadou 1.368 litros de óleo usado em Catanduva, em 2025. Na cidade, a ação é liderada pela Saec - Superintendência de Água e Esgoto. Todo o material teve o destino correto e não foi parar no ralo, evitando entupimentos na rede de esgoto e danos ambientais.

De acordo com a Saec, o volume coletado representa 34,2 milhões de litros de água preservados (equivalente a 14 piscinas olímpicas); 17,1 mil kg de CO₂ evitados (como se 20 carros populares ficassem 1 mês sem rodar); 805 garrafas pet recicladas; e 1,6 mil barras de sabão distribuídas.

Além da Saec, Catanduva conta com 50 pontos de coleta espalhados pela cidade, facilitando a participação de todo mundo. Acesse o site https://oleodobem.com e confira a lista completa dos locais de entrega, que incluem empresas, unidades de saúde e escolas municipais.

DOAÇÃO AO HCC

A Saec doou 30 quilos de plástico (tampinhas de garrafas e potes de margarina) ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), no início do mês. O montante é resultado da doação espontânea da população, que mostra diariamente que pequenos gestos fazem grande diferença.

Como ponto de coleta de tampinhas plásticas e lacres de alumínio, a Saec reforça seu compromisso com a sustentabilidade e com a solidariedade. Todo o material arrecadado é destinado a ações que apoiam instituições carentes de Catanduva.